2019/12/15 | 23:18 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة .. عبد المهدي يصدر امرا ديوانيا يوجه من خلاله مكتبه وامانة مجلس الوزراء بعدم اصدار او توجيه اي كتاب الى الوزارات قبل عرضه عليه حصراً. هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/15 | 23:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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