الكتلة الأكبر.. جدل يعود للواجهة

2019/12/15 | 23:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجدد الجدل السياسي بشأن الكتلة الاكبر التي يكلف رئيس الجمهورية مرشحها لاختيار كابينته الوزارية خلال 30 من التكليف.

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