خبير يرسم خريطة طريق لدعم المنتج المحلي والقضاء على البطالة

2019/12/15 | 23:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرح الخبير الاقتصادي البارز مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، خريطة طريق بشأن دعم المنتج المحلي ، تعتمد على برنامج للإقراض الميسر للقطعات الانتاجية العامة والخاصة، مع وضع نظام فعال لتقاعد العاملين في القطاع الخاص والتأمين الاجتماعي لهم بهدف توفير فرص عمل واسعة تقضي على البطالة.

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