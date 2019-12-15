الداخلية تنفي وجود اخطار في منطقة الجادرية

2019/12/15 | 23:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

نفت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، وجود اخطار في منطقة الجادرية.

وقالت الداخلية في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده ‏قيام بعض القوات الامنية ضمن منطقة جسر الجادرية إبلاغ المواطنين بالعودة نتيجة وجود أخطار ضمن الطريق".

واضافت "نحن بدورنا نؤكد ان العاصمة مؤمنة بالكامل وعلى الجميع توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات وتداولها واخذها من المصادر الرسمية، والامتناع عن ترويج الشائعات التي تتسبب باثارة الذعر والخف وتهدد أمن وسلامة الجميع".

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