الكربولي يلتقي السفير الفرنسي في مكتبه ببغداد

2019/12/15 | 23:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى نائب رئيس كتلة تحالف القوى العراقية وعضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان النائب محمد الكربولي ،اليوم الاحد، بالسفير الفرنسي المعتمد في العراق برونو أوبيير والوفد...

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