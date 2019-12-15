شباب كركوك يخاطبون الرئاسات الثلاث بشأن تعيينات التربية

2019/12/15 | 23:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجهت مجموعة من شباب محافظة كركوك، اليوم الاحد، رسالة الى الرئاسات العراقية الثلاث، محذرين من تهميش شباب المكون الكوردي.وقال المتحدث باسم المجموعة هيمن الجاف في مؤتمر صحفي، انه يتوجب في التعيينات ان يتم الاخذ بنظر الاعتبار جميع المكونات في مسألة التعيينات في تربية كركوك وتوزيع الدرجات بالتساوي على ابناء تلك المكونات، مستدركان ان قرار وزير التربية كان يصب في مصلحة ابناء مكون واحد.واضاف انهم يبلغون جميع الاطراف انه اذا لم تتم مراعاة المكونات بالتساوي في التعيينات فان ذلك سيكون سببا في غضب الشباب وسيتحمل وزير التربية نتائج هذا الامر.

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