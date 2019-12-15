2019/12/15 | 23:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

نفت اللجنة المالية النيابية، وجود مناقشات بشأن سلم رواتب جديد لموظفي الدولة في الوقت الحالي.

وقال عضو اللجنة حنين قدو في تصريح صحفي: إن "تداول عدد من وسائل الإعلام بشأن وجود سلم رواتب جديد لموظفي الدولة تتم مناقشته داخل اللجنة المالية غير دقيق وعار عن الصحة"، لافتا إلى إن "اللجنة المالية أحالت قضية تعديل سلم رواتب الموظفين لمجلس الوزراء".

وأضاف أن "مجلس النواب كان لديه توجه بتعديل سلم رواتب الموظفين بعد تعديل قانون التقاعد العام إلا إن الأمر يؤثر في بعض الموظفين"، مبينا أن "مجلس الوزراء يعد الجهة المعنية بتعديل سلم الرواتب وليست اللجنة المالية".

وبين أن "الحكومة يجب إن تعدل سلم الرواتب كل خمس سنوات لتحقيق العدالة بين الموظفين".

وكانت وسائل إعلام وعدد من الشخصيات الحكومية والبرلمانية قد تداولت، في وقت سابق، جدولا بسلم رواتب جديد لموظفي الدولة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: لا مشاورات بشأن سلم جديد للرواتب) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: لا مشاورات بشأن سلم جديد للرواتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).