القبض على 5 متهمين بـ{جريمة الوثبة}

2019/12/15 | 23:24 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

اعلنت وزارة الداخلية القبض على خمسة متهمين بحادثة ساحة الوثبة، في بغداد امس الاحد، في وقت كشفت فيه شرطة ذي قار عن اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية سجن الحوت.

وذكرت وزارة الداخلية، بحسب "واع"، أنه تم "إلقاء القبض على خمسة متهمين بجريمة حادثة الوثبة".

وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن، الخميس الماضي المباشرة "بإجراء التحقيق بخصوص جريمة قتل الشاب في ساحة الوثبة"، مضيفاً: "سوف تصدر مذكرات قبض بحق كل من شارك في ارتكاب هذه الجريمة البشعة".

وفي ميسان، ذكر بيان صادر عن متظاهري المحافظة، تسلمت "الصباح"، نسخة منه، "يمر بلدنا العراق العظيم وشعبه المظلوم بمحنة كبيرة كان الفاسدون وما زالوا سببا رئيسا فيها ، محذرة من محاولات قوى الشر والظلام التي تتصيد بالماء العكر، جر محافظتنا العزيزة ميسان الى صراعات دموية وفراغ أمني يمكن ان يوصلنا جميعا الى ما لا يحمد.



واضاف البيان "في الوقت الذي نحذر فيه كل من يحاول المساس بمحافظتنا الأبيه وبأبنائها المجاهدين الابطال، ندعو جميع العقلاء والوجهاء وكذلك شيوخ العشائر الاصلاء في ميسان الى اخذ دورهم في رأب الصدع وتفويت الفرصة على الاعداء الذين يحاولون حرق الحرث والنسل وجر محافظتنا الى صدامات مسلحة الخاسر الاكبر فيها هو الشعب والله ولي المؤمنين".

والى ذي قار، حيث اكد قائد شرطة المحافظة العميد ريسان الابراهيمي لـ "الصباح" ان "كل ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من وسائل الاعلام بشأن اصدار تعليمات باستئناف الدوام بالمدارس او قرب قدوم قوات امنية من خارج المحافظة لفرض الامن في المحافظة هو عار عن الصحة".

واوضح ان "المحافظة امنة ومستقرة باهلها وبالمتظاهرين السلميين اصحاب المطالب الحقيقية والمشروعة"، كاشفا في الوقت نفسه، عن "اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية سجن الحوت".

ودعا المتظاهرين الى "الحفاظ على سلمية تظاهراتهم وعدم السماح لاي جهة بحرف مسار التظاهرات عن هدفها الحقيقي".

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