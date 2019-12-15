اشترى أغلى سيارة في العالم.. ثم اكتشف “الخديعة”

2019/12/15 | 23:27 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدرت السيارة الأغلى في العالم، فيراري “250 جي تي أو”، العناوين مجددا، بعد اكتشاف خطأ غريب أدخل المسؤولين في قضية قانونية “شائكة”.ورفع الملياردير البريطاني غريغور فسكن قضية على بائع […]

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