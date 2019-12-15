2019/12/15 | 23:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

أكد ائتلاف النصر، الاحد، ان التاخير في اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة البلد والشعب سي...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النصر: التاخير في اتخاذ القرارات سيؤدي لمزيد من التأزيم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( النصر: التاخير في اتخاذ القرارات سيؤدي لمزيد من التأزيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).