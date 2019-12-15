مصدر: استشهاد واصابة 7 جنود بمواجهات مع عصابات داعش الارهابية شرقي ديالى

2019/12/15 | 23:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - ديالى

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، باستشهاد واصابة 7 جنود بهجوم لعصابات داعش الاجرامية شرقي محافظة ديالى.

وذكر مصدر امني في تصريح صحفي، لـ"العهد

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