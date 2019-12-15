متنبئ جوي محذرا: احترسوا من ساعات الفجر المقبلة وصباح الغد

2019/12/15 | 23:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

حذر المتنبئ الجوي، علي الموسوي، اليوم الاحد، من كثافة الضباب خلال الليلة وساعات الفجر وصباح الغد.

قال الموسوي في نشرة جوية خص

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