بعد تسجيله هدف فوز فريقه.. همام طارق: لانخشى الاهلي وهدفنا الاستمرار بالانتصارات

2019/12/15 | 23:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعرب همام طارق لاعب منخبنا الوطني والإسماعيلي المصري عن سعادته بهدف الفوز على فريق إف سي مصر، وصعود الدروايش للمراكز المتقدمة بالدوري العام.

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