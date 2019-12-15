الداخلية تبين حقيقة وجود خطر في منطقة جسر الجادرية

2019/12/15 | 23:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]ردت وزارة الداخلية، على أنباء وجود خطر في منطقة جسر الجادرية جنوبي العاصمة بغداد.

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