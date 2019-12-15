أردوغان يهدد باغلاق قاعدتين اميركيتين

2019/12/15 | 23:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده قد تغلق قاعدتي إنجرليك وكوراجيك، إذا اقتضت الحاجة لذلك.

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