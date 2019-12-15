طاقم تحكيم سعودي يقود مباراة الصقور ومولودية الجزائري

2019/12/15 | 23:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقود طاقم تحكيم سعودي مباراة القوة الجوية ومولودية الجزائر ،غدا الاثنين، في إياب ثمن نهائي بطولة الاندية العربية.

وسيقود المباراة الحكم السعودي محمد الهويش.

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