2019/12/15 | 23:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} نشرت مجلة "سانتي بلوس" الفرنسية تقريرا سلطت فيه الضوء على علامات تدل على الإصابة بالسرطان، يسمح التعرف عليها باكتشاف المرض في مرحلة مبكرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (11 علامة منذرة بالإصابة بالسرطان ينبغي عليك معرفتها) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (11 علامة منذرة بالإصابة بالسرطان ينبغي عليك معرفتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).