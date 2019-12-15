2019/12/15 | 23:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} تعرض قبر الشيخ عوض الهامي التميمي شمال الأردن، الذي كان مفتيًا لبلاد الشام في أوائل القرن العشرين، وقبر الشيخ خليل التميمي، للنبش من قبل مجهولين، بحثًا عن الدفائن والكنوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. نبش قبر إمام أسبق للحرمين ومفتي بلاد الشام بحثا عن الكنوز!) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. نبش قبر إمام أسبق للحرمين ومفتي بلاد الشام بحثا عن الكنوز!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).