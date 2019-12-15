أردوغان يريد إنشاء المنطقة الآمنة اعتمادا على عائدات النفط السوري

2019/12/15 | 23:51 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قال أردوغان، في مقابلة تلفزيونية مع قناة "إيه خبر" التركية، "اقترحت (على الولايات المتحدة) بناء المنطقة الآمنة من خلال عائدات النفط السوري".

وأكد أردوغان أن "الولايات المتحدة وروسيا لم يتمكنوا من إخراج التنظيم الإرهابي من المنطقة"، في إشارة لوحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها أنقرة تنظيما إرهابيا.

ويتركز حوالي 90 بالمئة من إنتاج النفط السوري على الضفة الشرقية لنهر الفرات، الذي كان في السابق المصدر الرئيسي لدخل إرهابيي تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، والآن تسيطر عليه القوات الكردية "قوات سوريا الديمقراطية" حليفة الولايات المتحدة.

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