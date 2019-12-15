طالباني: الحكومة المقبلة ستكون انتقالية ومصير الانتخابات المبكرة غير معلوم

2019/12/15 | 23:51 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الاخبارية: اكدت النائبة الا طالباني، الاحد، غياب التفاهم بين الاطراف السياسية وان والجو العام لايتحمل التأخير، مبينة ان الحكومة المقبلة ستكون انتقالة.وقال...

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