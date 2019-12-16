2019/12/16 | 00:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

أكد ائتلاف النصر، الاحد، ان المصلحة الوطنية تتطلب حكومة انتقالية مستقلة وقانون انتخابات عادل.

وقال الائتلاف في بيان، إنه "عقد اجتماعه الدوري اليوم الاحد، برئاسة حيدر العبادي، وجرى خلال الاجتماع مناقشة تطورات الاوضاع السياسية والامنية ومطالب الجماهير، حيث اكد الائتلاف موقفه الداعم لمطالب المتظاهرين الحقة وان المصلحة الوطنية تتطلب حكومة انتقالية مستقلة وقانون انتخابات عادل لاجراء انتخابات مبكرة".

وحذر الائتلاف، وفقا للبيان، من "حراجة الاوضاع التي يمر بها البلد، وان التاخير في اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة البلد والشعب سيؤدي لمزيد من التأزيم".

واكد ان "مواقف ائتلاف النصر كانت واضحة منذ بداية التظاهرات وايدنا مطالبها الحقة واطلقنا المبادرات وخارطة طريق واضحة، كما اننا ادركنا الخطر وحذرنا من الاستمرار بهذا النهج منذ بداية تشكيل الحكومة ولم نوقع على تكليفها، كما ناقش الائتلاف الاوضاع الامنية في البلد واهمية ان تستمر قواتنا البطلة بعملياتها لتعقب الخلايا الارهابية".

بغداد اليوم _ بغداد

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، الأحد (15 كانون الأول، 2019)، عن 3 مقترحات طرحتها الكتل الكردية بشأن قانون الانتخابات الجديد، فيما اتهمها بمحاولة "تصعيب الأمور والعودة إلى المربع الأول".

وقال

بغداد اليوم _ بغداد

قالت النائب عن ائتلاف دولة القانون، انتصار الغرباوي، الاحد 15-12-2019، إن المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، محمد شياع السوداني، وطني ونزيه وبعيد عن شبهات الفساد، فيما طالبت بتقديم دليل يثبت عكس ذلك.

وذكرت انتصار الغرباوي،

بغداد اليوم-متابعة

رأى المحلل السياسي، أبو فراس الحمداني، الأحد (15 كانون الأول 2019) أن قائد فيلق القدس، في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، جعل من ساسة العراق "صبيانا، على حد تعبيره.

وقال الحمداني خلال استضافته في برنامج "وجهة ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النصر: المصلحة الوطنية تتطلب حكومة انتقالية مستقلة وقانون انتخابات عادل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( النصر: المصلحة الوطنية تتطلب حكومة انتقالية مستقلة وقانون انتخابات عادل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).