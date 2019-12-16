اردوغان يسعى لانشاء منطقة امنة بالاعتماد على عائدات النفط السوري

2019/12/16 | 00:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - تركيا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، انه "اقترحت على الولايات المتحدة بناء المنطقة الآمنة من خلال عائدات النفط السوري".

وأكد أردوغان

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