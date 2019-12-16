طفل في الثامنة من عمره يحصل على البكالوريوس في الهندسة الكهربائية!

2019/12/16 | 00:17 - المصدر: العهد نيوز

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استطاع الطفل البلجيكي، لوران سيمونز"، من سرقة الاضواء والفات انظار العالم اليه نتيجة الوضع النادر الذي هو عليها.

سيمونز، اصبح أصغر خريج جامعة

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