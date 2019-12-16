2019/12/16 | 00:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توج الممثل العراقي رائد محسن بجائزة أفضل دور رجالي عن دوره في مسرحية أمكنة إسماعيل وذلك ضمن فعاليات الدورة الحادية والعشرون من ايام قرطاج المسرحية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يتوج بأفضل دور رجالي في مهرجان قرطاج المسرحي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يتوج بأفضل دور رجالي في مهرجان قرطاج المسرحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).