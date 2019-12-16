2019/12/16 | 00:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اقتحم روما المربع الذهبي في "السيري آ"، بفوزه الكبير على ضيفه سبال (3-1)، بعدما كان متأخرا بهدف نظيف، خلال اللقاء الذي احتضنه ملعب (الأوليمبيكو)، الأحد، ضمن الجولة الـ16 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روما يدخل المربع الذهبي في الدوري الايطالي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روما يدخل المربع الذهبي في الدوري الايطالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).