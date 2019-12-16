ساسولو يوقف ميلان

2019/12/16 | 00:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أوقف ساسولو انتصارات ميلان في الجولتين السابقتين بتعادل سلبي على ملعب سان سيرو، الأحد، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الأسبوع 16 من الدوري الإيطالي.

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