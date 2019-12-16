2019/12/16 | 00:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الداخلية، الاحد، وجود اي اخطار قرب احد الجسور وسط العاصمة بغداد.وقال الناطق باسم الداخلية، خالد المحنا في بيان، إن “بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت خبراً مفاده ‏قيام بعض القوات الامنية ضمن منطقة جسر الجادرية إبلاغ المواطنين بالعودة نتيجة وجود أخطار ضمن الطريق”، مؤكداً أن “العاصمة مؤمنة بالكامل”.واضاف أن “على الجميع توخي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلاغ كاذب وخطر أمني.. ماذا حصل في منطقة الجادرية ببغداد؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلاغ كاذب وخطر أمني.. ماذا حصل في منطقة الجادرية ببغداد؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).