المالية النيابية تتحدث عن وضع رواتب الموظفين في حال عدم اقرار الموازنة

2019/12/16 | 00:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اعلنت اللجنة المالية النيابية، امس الاحد، عن الحلول المتداولة داخل البرلمان لحل مشكلة عدم وصول مشروع قانون الموازنة العامـة الاتحادية 2020 الى

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