2019/12/16 | 00:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - ميسان

اعلنت قيادة الشرطة ميسان، امس الاحد، ان "اطلاق النار في منطقة الماجدية سببه خلاف عائلي".

وذكر بيان للشرطة حصلت عليه "العهد نيوز"، ان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ميسان تكشف حقيقة العيارات النارية في منطقة الماجدية بالمحافظة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ميسان تكشف حقيقة العيارات النارية في منطقة الماجدية بالمحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).