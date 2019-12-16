الضباب يكشف خللاً في مطار بغداد

2019/12/16 | 00:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]تأخرت رحلات والغيت اخرى في مطار بغداد الدولي، الاحد، بسبب الضباب الكثيف الذي عادة ما يتكرر في هكذا اجواء باردة من الشتاء.

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