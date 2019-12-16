الاغتيالات والاختطافات تغزو بغداد والخلاف يتجدد حول الكتلة الأكبر

2019/12/16 | 00:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬عبدالله‭ ‬غزال‭ ‬ ‭ ‬توفي‭ ‬ناشط‭ ‬عراقي‭ ‬الأحد‭ ‬متأثرا‭ ‬بجروح‭ ‬أصيب‭ ‬بها‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭ ‬بعدما‭ ‬تعرض‭ ‬لإطلاق‭ ‬نار‭ ‬من‭ ‬مسلحين‭ ‬مجهولين‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬أحياء‭ ‬بغداد،،‭ ‬فيما‭ ‬اغتيل‭ ‬الناشط‭ ‬العراقي‭ ‬العزاوي‭ ‬في‭ ‬سيارته‭ ‬عند‭ ‬عودته‭ ‬لمنزله‭ ‬من‭ ‬ساحة‭ ‬التظاهر‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬،‭ ‬وليكون‭ ‬بذلك‭ ‬رابع‭ ‬ناشط‭ ‬يتعرض‭ ‬للقتل‭ ‬خلال‭ ‬أسبوعين‭. ‬فيما‭ ‬يبحث‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬برهم‭ […]

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