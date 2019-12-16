كرة النار في الطريق المعتم

2019/12/16 | 00:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام هذه‭ ‬كرة‭ ‬النار‭ ‬يبدو‭ ‬أنّها‭ ‬لا‭ ‬تكاد‭ ‬تستقر‭ ‬في‭ ‬يد‭ ‬سياسي‭ ‬عراقي‭ ‬حتى‭ ‬يرميها‭ ‬بعيداً‭ ‬عنه‭ ‬الى‭ ‬يد‭ ‬سياسي‭ ‬آخر‭ ‬متربص‭ ‬أو‭ ‬حائر‭ ‬جديد‭ ‬بها‭.‬إنّها‭ ‬كرة‭ ‬نار‭ ‬ملتهبة‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬اسمها‭ ‬تسمية‭ ‬رئيس‭ ‬للحكومة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ .‬ المسار‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬يتضح،‭ ‬كأنّه‭ ‬مسار‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬آخر‭ ‬لم‭ ‬يشهد‭ ‬هذه‭ ‬الانتفاصة‭ ‬الشعبية‭ ‬التي‭ […]

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