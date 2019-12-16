باريس:لا فرصة لمحاكمة داعش في العراق على المدى المتوسط بسبب الاحتجاجات

2019/12/16 | 00:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭- ‬الزمان‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭ ‬ايف‭ ‬لودريان‭ ‬الاحد‭ ‬إن‭ ‬الدواعش‭ ‬الأجانب‭ ‬الذين‭ ‬يحتجزهم‭ ‬الأكراد،‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬محاكمتهم‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بسبب‭ ‬الاوضاع‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬موضحا‭ ‬ان‭ ‬مصيرهم‭ ‬بات‭ ‬ضمن‭ ‬التسوية‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬برعاية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬واضاف‭ ‬لاذاعة‭ ‬فرانس‭ ‬انتر‭ ‬‮«‬اعتقدنا‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬انشاء‭ ‬نظام‭ ‬قضائي‭ ‬محدد‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالسلطات‭ ‬العراقية‮»‬‭.‬وتوجه‭ […]

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