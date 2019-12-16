ريال مدريد يرفض الهدية ويكتفي بتعادل قاتل مع فالنسيا

2019/12/16 | 01:03 - المصدر: بغداد اليوم

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اقتنص ريال مدريد تعادلا قاتلا بهدف لمثله أمام فالنسيا، في معقل الخفافيش "ميستايا"، ضمن م...





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