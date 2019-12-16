اليوم.. مغادرة منتخبنا الوطني للمواي تاي إلى أبو ظبي

2019/12/16 | 01:08 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

يغادرنا اليوم وفد منتخبنا الوطني للمواي تاي للمشاركة في بطولة آسيا التي ستقام في العاصمة الاماراتية ابو ظبي للفترة من السادس عشر التاسع عشر من شهر كانون الاول الحالي.

وقال نائب رئيس الاتحاد العراقي المركزي للمواي تاي علي المحمداوي: ان العراق سيشارك بعشرة لاعبين في المنافسات القارية ولفئتي الشباب والمتقدمين، مبينا ان البطولة الآسيوية اخر نشاط للاتحاد المركزي ضمن منهاج 2019.

وأضاف المحمداوي ان الوفد برئاسة أمين سر الاتحاد حيدر عبد الواحد البهادلي ويضم محمد الجواد محمود اداريا وعلي ساهر عبد الواحد مدربا للمنتخب الوطني (متقدمين) ومرتضى عناد مجيد مساعدا للمدرب وعلاء فاضل كاظم مدربا لمنتخب الشباب والحكم الدولي حيدر حميد تولي ، فضلا عن تلقي حكمنا الدولي محمود هاشم دعوة رسمية من الاتحاد الأسيوي (مضيف) للتواجد في ابو ظبي، اما اللاعبون المشاركون فهم جون حسين محمد وزن 45 كغم، سلام صالح صياح لوزن 51 كغم، اياد عبد الهادي مردان لوزن 54 كغم، احمد فيصل صكبان لوزن 57 كغم، به همه محمد قادر لوزن 63 كغم، اكرم حسن مناحي لوزن 67 كغم، شاكر رعد شاكر لوزن 71 كغم، مصطفى رعد شاكر لوزن 75 كغم وعبد الله فؤاد حسن لوزن+91 كغم لفئة المتقدمين.

وتابع نائب رئيس النادي اما لفئة الشباب سيشارك العراق بلاعبين اثنين هما محمد علي مشجل لوزن 54 كغم (14-15) عام وهادي فريدون قادر لوزن 63 كغم (14-15) عام.

وختم المحمداوي حديثه قائلا: ان رئيس الاتحاد العراقي مصطفى جبار علك سيشارك في اجتماعات الاتحاد الأسيوي للمواي تاي ومناقشة اهم التطورات التي جرت على المنهاج القاري المقبل، فضلا عن مناقشة تعليمات اللجنة الأولمبية الدولية الخاصة بالانضمام الرسمي لرياضة المواي تاي في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة (باريس2024).

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