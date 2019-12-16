‏بنزيما يخطف التعادل الإيجابي بالوقت القاتل من فالنسيا

2019/12/16 | 01:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اقتنص ريال مدريد تعادلا قاتلا بهدف لمثله أمام فالنسيا، في معقل الخفافيش “ميستايا”، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الليجا.وسجل لريال مدريد كريم بنزيما في الدقيقة 95، بينما كان كارلوس سولير صاحب هدف فالنسيا في الدقيقة 78.ولم يستغل ريال مدريد تعادل برشلونة أمام سوسيداد بالأمس، لكنه رفع رصيده إلى 35 نقطة في […]

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