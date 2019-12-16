2019/12/16 | 01:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اكد رئيس الرابطة العراقية للعشائر، محمد الجابري، امس الاحد، ان "الحادثة التي حصلت في الوثبة لم تكن الاولى ولا الاخيرة".

وقال الجابري لـ"العهد"،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرابطة العراقية للعشائر: حادثة الوثبة لم تكن الاولى ولا الاخيرة ونحذر من الجيوش الالكترونية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرابطة العراقية للعشائر: حادثة الوثبة لم تكن الاولى ولا الاخيرة ونحذر من الجيوش الالكترونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).