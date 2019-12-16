2019/12/16 | 01:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب مدير الدفاع المدني، كاظم بوهان، قيادة عمليات بغداد، برفع الحواجز الكونكريتية بسبب اعتراضها لفرق الإطفاء، اثناء توجهها لاخماد حريق حافظ القاضي الذي اندلع مساء الاحد.وقال بوهان، في تصريح صحفي، إن “حريق حافظ القاضي كبير ومتعمد “، مطالبا “عمليات بغداد برفع الحواجز الكونكريتية لانها تعترض فرق الإطفاء”.وفيما أشار الى أن “عجلاتنا وصلت الى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. حريق “مرعب” وسط بغداد والدفاع المدني يصفه بالمتعمد ويوجه طلباً عاجلاً لقيادة العمليات) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. حريق “مرعب” وسط بغداد والدفاع المدني يصفه بالمتعمد ويوجه طلباً عاجلاً لقيادة العمليات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).