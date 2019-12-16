مراسلنا: تجدد الاضطرابات وسط بيروت

2019/12/16 | 01:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجددت الاضطرابات المرافقة للتظاهرات وسط بيروت، اليوم الأحد، لليلة الثانية على التوالي.

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