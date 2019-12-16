التعادل يحسم مواجهة فالنسيا وريال مدريد في الليغا

2019/12/16 | 01:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اقتنص ريال مدريد تعادلا قاتلا بهدف لمثله أمام فالنسيا، في معقل الخفافيش "ميستايا"، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الليجا.

وسجل لريال مدريد كريم بنزيما في الدقيقة 95، بينما كان كارلوس سولير صاحب هدف فالنسيا في الدقيقة 78.

ولم يستغل ريال مدريد تعادل برشلونة أمام سوسيداد بالأمس، لكنه رفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن البارسا، ورفع فالنسيا رصيده إلى 29 في المركز السادس.

اعتمد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، على طريقة لعب (4-3-3)، حيث تواجد فيدي فالفيردي

كمحور ارتكاز، بجانب كروس ومودريتش، بينما أراح كاسيميرو خوفًا من تلقي بطاقة صفراء تحرمه من المشاركة في الكلاسيكو.

كما تواجد ناتشو كظهير أيسر، بجانب راموس وفاران وكارفاخال، أمام الحارس كورتوا، وثلاثي هجومي إيسكو ورودريجو وبنزيما.

وعلى الجانب الآخر، ألبرت سيلادس المدير الفني لفالنسيا، اعتمد على طريقة (4-4-2)، بوجود خامي

دومينيك في حراسة المرمى، أمامه الرباعي كوستا، جاراي، باوليستا، وجايا، وفي الوسط واس، كوكلين،

باريخو، وسولير، وثنائي هجومي رودريجو وفيران توريس.

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