فيورنتينا يبعد انتر ميلان عن الصدارة بتعادل قاتل

2019/12/16 | 01:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ بغداد

سقط إنتر ميلان في فخ التعادل أمام مستضيفه فيورنتينا، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما بفلورنسا، اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة 16 من الدوري الإيطالي.

أحرز بورخا فاليرو هدف إنتر في الدقيقة 8 وعادل البديل دوسان فالهوفيتش النتيجة لفيورنتينا بالدقيقة 92.

وبهذا التعادل، رفع إنتر رصيده إلى 39 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف عن يوفنتوس، فيما رفع الفيولا رصيده إلى 17 نقطة.

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