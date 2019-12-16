نائب: الحكومة المقبلة ملزمة باجراء انتخابات مبكرة تحت اشراف اممي

2019/12/16 | 01:24 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الاخبارية: دعا النائب عن كتلة صادقون نعيم العبودي، الاثنين، الى الزام الحكومة المقبلة بالتهيئة لانتخابات مبكرة وتطبيق القانون تحت اشراف اممي.وقال العبودي في...

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