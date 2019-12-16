عبـد اللطيـف لـ(دجلة): الكتل مطالبة بإحتواء الأزمة وترك المحاصصة

2019/12/16 | 01:24 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الـوزيـر الأسبـق وائـل عبـد اللطيـف ،اليوم الاثنين، ان الكتل السياسية مطالبة بإحتواء الأزمة واحترام رغبة الشارع وترك المحاصصة.وقال عبد اللطيف في حديثه لدجلة، ان...

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