بعد التعرض على اطراف المقدادية ... هجوم جديد لإرهابيي داعش في منطقة الندا بديالى

2019/12/16 | 01:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

افاد مصدر امني" اليوم الاثنين، ان "داعش الارهابي شن هجوما في منطقة الندا بأطراف ناحية مندلي شرقي ديالى على نقطة امنية للجيش العراقي

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