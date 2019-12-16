الصناعة تعتزم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الالبان

2019/12/16 | 01:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - اقتصاد

أكد وزير الصناعة والمعادن صالح عبدالله الجبوري، امس الاحد، عزم الوزارة والشركة العامة للمنتوجات الغذائية على تحقيق الاكتفاء الذاتي لمختلف منتجات الألبان

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