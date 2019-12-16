سياسي يبعث رسالة إلى رئيس الجمهورية بشأن جدل “الكتلة الأكبر” ورمي الكرة في أحضان البرلمان

2019/12/16 | 01:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث السياسي العراقي المستقل إبراهيم الصميدعي، اليوم الاثنين، رسالة عاجلة الى الرئيس العراقي برهم صالح لإحاطته حول اشتراطات تكليف رئيس الحكومة المؤقتة.رسالة الصميدعي جاءت على وقع أزمة سياسية غير معهودة تشهدها البلاد تتمثل بتظاهرات واحتجاجات أدت الى إسقاط اول حكومة للمرة الأولى في ما بعد نظام ٢٠٠٣ القائم على التجربة البرلمانية.وقال الصميدعي في […]

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