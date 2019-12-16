محمد عادل زكى - لقاء موقع حفريات

2019/12/16 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_عادل_زكى أجرى الحوار الأستاذ/ حاتم زكي.--------------(1) بوصفك باحثاً في علم الاقتصاد السياسي، ما هي الأسباب الاقتصادية الكامنة وراء اندلاع الموجة الثانية من ثورات الربيع العربي في لبنان والعراق والسودان؟ الإجابة الجاهزة والسهلة، والسطحية، ولذا فهي السائدة بطبيعة الحال، هي التي ترجع الموجة المذكورة، وهي بالمناسبة ليست سوى موجة احتجاجية لم ترق بعد إلى فكرة الثورة، إلى أزمات آنية بحتة، كارتفا......

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