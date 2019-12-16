استشهاد 4 جنود عراقيين في هجوم لداعش

2019/12/16 | 02:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي، الاحد، بأن تنظيم "داعش" هاجم قوة عسكرية في ديالى ادى الى استشهاد واصابة سبعة اشخاص....

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