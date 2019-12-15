«صوناً للتعايش».. الكُرد يحتفون باليوم العالمي للغة العربية

2019/12/16 | 02:02 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق من المقرر أن تحتفل محافظة #السليمانية بإقليم #كردستان، يوم الأربعاء المقبل، باليوم العالمي للغة العربية.وسيجري الاحتفال الذي أعدته جامعة السليمانية، بقاعة البروفيسور #عزالدين_مصطفى_رسول، وبمساعدة من اللجنة […]

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