انتر ميلان يسقط في فخ التعادل الايجابي أمام فيورنتينا

2019/12/16 | 02:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … سقط إنتر ميلان في فخ التعادل بهدف لكل فريق، أمام فيورنتينا في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الايطالي .وواصل إنتر فشله على ملعب فيورنتينا، إذ لم يتمكن الفريق من تحقيق الفوز على هذا الملعب، منذ خمسة سنوات.في الدقيقة الثامنة سجل بورخا فاليرو هدف المباراة الوحيد، […]

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